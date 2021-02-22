Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.