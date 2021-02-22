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Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberine göre; 'in , ve ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, saat 06.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Son dakika: Mardinde terör örgütü PKKya dev operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi SON DAKİKA: MARDİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DEV OPERASYON! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

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