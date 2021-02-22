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Son dakika: Mardin'de terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi... Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, saat 06.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Son dakika haberi... Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, saat 06.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.