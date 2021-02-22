Bahçede temizlik yaparken insan kafatası buldu!

'TEMİZLİK YAPARKEN BULDUM'

Müstakil evinin yan tarafındaki bahçede insan kafatası bulan Bayram Özkan, "Bahçe biraz düzensizdi, fare ve haşereler gelmesin diye temizlik yaparken kafatası buldum ve hemen polis ekiplerini aradım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti, ilk kez yaşıyorum ve çok şaşkınım. 400-500 metre ileride bir mezarlık var orayla ilgili olabilir diye düşünüyorum" dedi.