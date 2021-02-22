Ukrayna'da flaş Türkiye açıklaması

"DAHA FAZLA TÜRK ŞİRKETİ BEKLİYORUZ"

Krikliy, altyapı ve ulaştırma alanlarında Ukrayna-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin karşılıklı yapıcı ve faydalı olduğunu ifade eden Krikliy, ilişkilerin pek çok alanda geliştiğini ve daha iyi olacağını umduğunu kaydetti.

Krikliy, Ukrayna'da altyapı alanında özellikle yol yapımında faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirket bulunduğuna dikkati çekerek, "Daha fazla Türk şirketi bekliyoruz. Sadece devlet finansmanı olan projelere değil, özellikle bu sene devreye sokmak istediğimiz kamu-özel ortaklığı projelerinde de görmek isteriz." ifadesini kullandı.