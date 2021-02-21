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Türkiye'ye girmeye çalışıyorlardı! 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı

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Giriş: 21.02.2021 13:17
Güncelleme:21.02.2021 13:20
Son dakika haberi... MSB, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca sınırlarında, Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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