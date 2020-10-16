Pentagon'dan skandal açıklama: Türkiye'yi S-400'leri test ettiği için kınıyoruz

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin bugün Sinop'ta gerçekleştirmiş olduğu S-400 Hava Savunma Sisteminin radar testi kınandı. Ayrıca Pentagon S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığı da belirtti.

NATO VE ABD İLE UYUMSUZ BİR ADIM

Türkiye'nin S-400 alımına son derece karşı çıkan ABD, bugün Sinop'ta gerçekleştirilen test sonrasında Türkiye'yi kınayan bir açıklamada bulundu. Pentagon'dan yapılan açıklamada yapılan testin operasyonel olarak NATO ve ABD ile uyumlu olmadığı ifade edildi.

S-400'LER İKİLİ İLİŞKİLER ÖNÜNDE ENGEL

Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemi aktif olarak kullanma isteğini eleştiren Pentagon, S-400'lerin iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesinde büyük bir engel teşkil ettiğini de paylaştı.

TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARTMIŞLARDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıklamıştı.

Açıklamada "Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" denildi. Açıklamada Türk pilotlara ABD'yi terk etmeleri için 31 Temmuz'a kadar süre tanınacağı belirtilirken, programdaki bütün pilotların tanınan bu süreyi önceden bildiğini vurgulanmıştı.