Türkiye'deki 300 teröriste Gara darbesi! Kör sağır dilsiz hale geldiler

BAĞLARI TAMAMEN KOPARILDI

PKK'nın en güvenli üs bölgesi ve barınma alanlarından olan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen hava destekli kara harekâtında, telsiz komuta merkezi ile karargâh olarak kullanılan üs bölgelerinin vurulmasıyla örgütün Türkiye'de sayıları 300'ün altına düşen teröristlerle olan bağlantısı da tamamen koparıldı.