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Türkiye'deki 300 teröriste Gara darbesi! Kör sağır dilsiz hale geldiler

Son dakika haberine göre; harekâtıyla birlikte terör örgütü PKK'da sözde Kuzey Sevk İdare yapılanması da çökertildi. Gara'da etkisiz hale getirilen bölücü teröristlerin yanı sıra imha edilen telsiz ve diğer iletişim noktaları ile örgüt adeta kör sağır dilsiz hale getirildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Türkiye'deki 300 teröriste Gara darbesi! Kör sağır dilsiz hale geldiler

Terör örgütü PKK, 'de üst düzey yöneticilerin öldürülmesi, verdiği kayıpların yerini dolduramaması ve sınır hattındaki üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle 'tan yeni terörist gruplar gönderemedi. Öldürülme korkusu saran ve Türkiye'ye geçmek istemeyen üst düzey teröristler de elebaşlarıyla ters düşerek örgütten ayrılmamaya başladı.

YÖNETİMİ GARA'YA ÇEKMİŞLERDİ, ŞİMDİ GARA DA YOK!

Bunun üzerine örgüt, 2018'de sözde saha yapılanmasından, zorunlu olarak vazgeçti. Türkiye'ye sorumlu göndermek yerine de Dağının Meyroki, Piriz ve Bergare Kamplarında sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı adıyla 5 kişilik yürütme oluşturuldu.

300 TERÖRİSTİ GARA'DAN YÖNETİYORLARDI

10 milyonluk kırmızı kategoride aranan "Hakkı" kod adlı , "" kod adlı Layika Gültekin, "" kod adlı , "" kod adlı ve "İrfan" kod adlı 'tan oluşan grup, Türkiye'deki 300 teröristi, Gara'daki sözde karargâhtan telsizle yönlendirmeye başladı.

Kendi aralarındaki telsiz görüşmeleri yüzde 87 azalan, Türkiye'deki teröristler ise yerlerinin tespit edilme korkusuyla, Gara'daki sözde karargâhla irtibat kurmayı, ayda bir keze düşürdü.

BAĞLARI TAMAMEN KOPARILDI

PKK'nın en güvenli üs bölgesi ve barınma alanlarından olan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen hava destekli kara harekâtında, telsiz komuta merkezi ile karargâh olarak kullanılan üs bölgelerinin vurulmasıyla örgütün Türkiye'de sayıları 300'ün altına düşen teröristlerle olan bağlantısı da tamamen koparıldı.

Operasyonda, TB-2 Bayraktar SİHA ve İHA'lar, yerli Atak taarruz helikopterleri ile 'ın ürettiği güdümlü füze ve akıllı mühimmatlar, 'ın geliştirdiği gece görüşlü vücut ısısına duyarlı casus kameralar, 'ın ileri teknoloji ile geliştirdiği kriptolu yazılım programları kullanıldı.

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