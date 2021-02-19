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Terör örgütü PKK tarafından Hakkari'ye roket atıldı

'lı teröristler tarafından 'ın kuzeyinden atılan roketler, 'daki bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Terör örgütü PKK tarafından Hakkari'ye roket atıldı

Terör örgütü tarafından, 'ın kuzeyinden 'nin ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın 'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.


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