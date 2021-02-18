Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren bir hukuk reformu gündemimizde, önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, "İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez haline gelir." dedi.

detaylar gelecek...