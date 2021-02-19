Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adana Stadyumu'nun açılış töreninde önemli açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılış töreninde konuştu. Terör üzerinden güç devşirenlere mesaj veren Başkan Erdoğan, "Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur." dedi. Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni Adana Stadı'nın açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılış töreninde hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Adanaspor ve Adana Demir Spor artık maçlarını burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı odaklar dışında spora gereken önem verilmedi. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

"SADECE ADANA'YA 18 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK"

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. Atletimizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık.

"DÖRT STADYUMUN İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor. Buraları dört dörtlük spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2019'da elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Adana'da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu rakamı 189 bin 540'a ulaştırdık. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inanıyorum.

Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutup görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Polisimiz asayişi, huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.

"PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C BİRÇOK KARANLIK YAPI GENÇLERİMİZE TUZAK KURDU"

Sporcularımız ise branşlarının en iyisi olması için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışma, gerilim, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. 1960 darbesine giden süreçte gençlerimiz figüran olarak kullanıldı. 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C birçok karanlık yapı gençlerimize tuzak kurdu.

"18 YILDIR FIRSAT VERMEDİK..."

Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

"ADANA'MIZIN GURUR ABİDELERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK"

Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Yeni Adana Stadyumu'nun bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Bu güzel tesisin Adana'mızın gurur abidelerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Stadyumun inşasını gerçekleştiren TOKİ başta olmak üzere hizmeti geçen herkesi tebrik ediyorum. Eski stadyumu inşallah Millet Bahçesi olarak düzenleyip milletimizin hizmetine sunacağız. Süratle burada Çevre Şehircilikle el ele vermek suretiyle stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır.

YENİ ADANA STADYUMU'NUN ÖZELLİKLERİ NE?



102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı.

Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.