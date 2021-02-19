FETÖ Afrika'dan Halkbank'a saldırıyor!

15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişiminde halkın iradesi karşısında mağlup olan FETÖ, Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Halkbank'ı hedef alan FETÖ, Afrika'dan faaliyetlerini sürdürüyor.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, ABD'den Halkbank adına açılan davanın detaylarını kaleme aldı.

İşte Güngör'ün o yazısı...

Önceki gün Halkbank'la ilgili ABD mahkemelerinden iki önemli karar geldi. Biri, FETÖ'cülerin sahte delilleriyle ABD'de açılan İran yaptırımlarıyla ilgili dava… Diğeri de İranlı grupların saldırılarından mağdur olduğunu iddia eden 876 kişinin Halkbank'tan tazminat talebine ilişkin hukuk davası… İlkinde federal mahkeme İstinaf kararına kadar yargılama süreçlerini durdurdu. İkincisinde ise yargıç davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi.

Merak ettim.

Kim bu 876 kişi diye…

Banka aleyhine 24 Temmuz'da ABD'de açılan davada, güya İran terör saldırılarından mağdur olduklarını iddia edenler 9 milyar dolar tazminat istiyor. Dava 252 kişi tarafından açıldı, sonra müşteki sayısı 876'ya yükseldi.

Dava açanların ikametlerine bakıyorsunuz.

ABD'den Çin'e İsrail'e kadar isimler var.

Ama en dikkat çekicisi şu; listedeki isimlerin neredeyse yarısının adresi Kenya ve Tanzanya…

353 kişinin adresi Kenya, 100'den fazlasının ise Tanzanya…

Adresleri görünce açılan tazminat davasında FETÖ'nün parmağı olduğu o kadar anlaşıyor ki…

Niye mi?

Malumunuz, Afrika ülkeleri FETÖ örgütünün yuvası gibi… Afrika'da FETÖ'nün birçok okulu var. Bir kısmı kapandı ama çoğu duruyor. Çünkü, Afrika'nın birçok ülkesi Türkiye'nin kapatma taleplerine hatta Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Maarif Vakfı'nın bastırmasına rağmen direniyor.

Kenya ve Tanzanya da örgütün en çok güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. FETÖ'nün Ömeriye Vakfı'na bağlı birçok okulu Kenya'da hala faaliyette… Keza, Feza Okulları adı altında Tanzanya'da faaliyet gösteren okulların Maarif Vakfı'na devredilmemesi için FETÖ'cüler hülleli satışlar yapıyor.

Üstelik, sadece okullar da değil…

Çok olmadı. 2020'nin son günleriydi. Kenya'dan gelip Türkiye'ye girmeye çalışırken 11 Kasım'da Esenboğa Havalimanı'nda örgütün Kenya yapılanması üyesi Ümit Aydın yakalanmıştı. Sorgusunda Kenya'daki örgüt yapılanmasının şemasını çıkarmıştı. Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil gibi örgütün önemli elemanlarının 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra Kenya'da 'motivasyon' toplantıları yaptığını anlatmıştı.

Artık ne motivasyonuysa!

Halkbank'a açılan davadan anlaşılıyor…

Müşteki listesinde dedim ya birkaç Türk var diye…

Onlar ABD'de yaşıyor.

Misal, Florida'dan dava açan Ahmet-Bahar-Serpil- Sundus Büyük, Yasemin Pressley gibi isimler dikkatimi çekti. Bunları araştırınca bir kısmının yine Kenya bağlantısı ortaya çıktı.

Sözü fazla uzatmayacağım. Bunların firar ettikleri ülkelerde boş durmayacaklarını biliyorduk. Sağdan soldan saldıracaklarını da… Nitekim, yavaş yavaş kendilerini ortaya çıkarıyorlar.

Velhasıl, ülke içinde kripto FETÖ'cüleri bulup ortaya çıkarmak kadar dışarıda da firar edenleri sıkı takip etmek, hamle yapmadan engellemek gerekiyor.