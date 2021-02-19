ABD Ankara Büyükelçiliği Gara'daki 13 şehit için hala taziye mesajı yayımlamadı
ABD Gara’da verilen 13 şehidimiz için "eğerli" bir taziye mesajı yayımladı ve bu Türkiye’nin büyük tepsini çekti. Ancak bu süreçte gözlerden bir detay da kaçmadı. Türkiye’yi yasa boğan olayın üzerinden günler geçmesine rağmen ABD Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımlamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Gara saldırısı sonrası ABD'nin yaptığı açıklama tepki göstererek "İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük." demişti.
Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit etmesine dünyadan tepkiler yağarken, bir mesaj da Washington'dan geldi. Ancak açıklamanın tonu dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın imzasıyla yapılan açıklamada "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara'da PKK katliamı ile ilgili açıklamasına Türkiye diplomatik kanaldan da tepki gösterdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde aktarıldığı bildirildi.
GÜNLER GEÇMESİNE RAĞMEN TAZİYE MESAJI YOK!
ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da 13 vatandaşımızın eli kanlı PKK terör örgütü tarafından alçakça şehit edilmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen taziye mesajı yayımlamadı.
BÜYÜKELÇİLİĞİN SUSKUNLUĞUNA RAĞMEN BİRÇOK ÜLKE MESAJI GÖNDERDİ
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ülkesi adına teröristler tarafından şehit edilen masum 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileklerini sundu. Ramin, mesajında, "Bu insanlık dışı ve barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, terörle mücadele konusunda daha kararlı çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown da Irak'ta 13 Türk görevli personel ve sivilin şehit edilmesi haberinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum." mesajını verdi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada ise Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un yakınlarını kaybeden yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaştığı belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Landrut, AB Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.
"TÜRK HALKI VE HÜKÜMETİNİN ACISINA KATILIYORUZ"
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ise Kuzey Irak'ta yaşanan terör olayından derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu üzücü zamanda Türk halkı ve hükümetinin acısına katılır, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığını dileriz." açıklamasında bulundu.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ise "13 sivil ve asker Türk vatandaşının Irak'ta öldürülmesine dair haber beni son derece üzdü. Öldürülenlerin bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." mesajını verdi.
Öte yandan Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın katlettiği vatandaşlarına yas tuttuğu bir dönemde ABD, Suriye'nin kuzeyinde konuşlu PKK'nın kolu YPG'ye silah yardımı desteğini de sürdürdü. Twitter'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Kuzey Irak'tan kuzey Suriye'ye giriş yapmış ABD askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı.
Rus Sputnik haber sitesi ise, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve 'lojistik malzeme' taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, ABD'nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. SANA, Haseke vilayetinin güneydoğusunda iki Amerikan askeri helikopterinin el Şeddadi üssüne inerken saptandığını aktardı. Ajans, helikopterlerin 25 civarında Amerikan askerini alarak doğuya, Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de 900 askeri olduğunu söylemişti.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.