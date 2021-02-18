Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD bu kez çizgiyi fena aştı! Türkiye sınırında kriz çıkartacak görüntü ABD bu kez çizgiyi fena aştı! Türkiye sınırında kriz çıkartacak görüntü
GARA'daki mağara katliamının ardından Türkiye ile kriz yaşayan ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir adım atıyor. Arap medyasının yayınladığı haber gündemi sarstı. Yerel kaynaklar, bölgede Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu bildiriyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:21
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine Washington'dan gelen 'eğer'li yorumun yol açtığı depremin artçıları sürerken, bu kez Türkiye sınırında şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizini yaşayan ABD, bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya hazırlanıyor.
Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü, ilk olarak Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) oldu.
Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giriş yapan konvoyun görüntülerini yayınlayan SOHR, Ayn Divar köyünde inşa edilecek üs için ilk etapta aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 50 aracın sevk edildiğini aktardı.
Arap medyası, ABD'nin başını çektiği uluslararası terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonun 2021'in başından bu yana Irak'tan Suriye'ye on birinci konvoyu gönderdiğini bildiriyor.