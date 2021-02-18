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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

HABERİ... adresi üzerinden  17 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 17 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

18 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 640'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 821'e, vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Türkiye'nin 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! 115 bin kişiye test yapıldı 83 kişi hayatını kaybetti TÜRKİYE'NİN 18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! 115 BİN KİŞİYE TEST YAPILDI 83 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

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