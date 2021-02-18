SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 17 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

18 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 640'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 821'e, vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.