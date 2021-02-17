Son dakika | Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 17 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Ağır hasta sayısı ne kadar oldu? İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...
16 ŞUBAT
15 ŞUBAT
14 ŞUBAT
13 ŞUBAT
12 ŞUBAT
11 ŞUBAT
10 ŞUBAT
9 ŞUBAT
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8 ŞUBAT
7 ŞUBAT
6 ŞUBAT