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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 17 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) sayısını açıkladı.

Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? sayısı ne kadar oldu? İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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