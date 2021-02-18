18 Şubat 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan , "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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