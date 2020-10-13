İYİ Parti’de liste krizi sürüyor. Başkanlık Divanı'nda, Koray Aydın'a yeniden yer verilmesinin ardından parti yönetimine bayrak açan muhalif isimler protestolarında direniyor. Vekiller, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yine grup toplantısına katılmadı.Toplantıda İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Aytun Çıray'ın gibi isimler yine yer almadı. Genel Başkan Meral Akşener geçen hafta Koray Aydın'ın yeniden yönetime girmesine itiraz eden milletvekillerini tek tek çağırmış sorunun aşılması için ikna çabasında bulunmuştu. Ancak Meral Akşener'in vekillerle görüşmesi de sonuç vermedi. Yaşananlara "ahlaksız operasyon" benzetmesi yapan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirtti.





