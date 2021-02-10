Trabzonspor son 9 yıldaki en iyi dönemini yaşıyor

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde 4'üncü sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.