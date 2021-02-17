Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, buradan Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerine de canlı bağlanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'ndaki AK Parti 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Başkan Erdoğan başkent Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
İnsanımızın sağlığını riske atmadan, kimseyi tehlikeye sokmadan kongrelerimize devam ediyoruz. Kongrelerimizde gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamit siyasi hareketidir. AK Parti milletimizin birliğini, kardeşliğini en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi partidir. AK Parti kongrelerine çamur atanları tebessümle karşılıyorum. Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. İftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin teveccühünün önüne geçemiyorlar.
"CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENİYOR"
Cumhur İttifakı da maruz kaldığı iftira ve saldırılara rağmen her geçen gün güçleniyor. Gençlerimizin heyecanından, ak saçlılarımızın tecrübesinden ilham alarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Dağları teröristlere dar eden kahramanlarımızın gücüyle yürüyoruz, Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NA 13 ŞEHİT TEPKİSİ
Bay Kemal acaba sen Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan 13 şehidimizin sorumlusu Cumhurbaşkanımızdır diyorsun. Sen ne yüzsüzsün! Bay Kemal şunlara bir gün terörist de be. Diyebilir mi? Diyemez çünkü ortakları. PKK'ya terör örgütü diyemeyiz diyenler Bay Kemal ve ortaklarıdır.
KILIÇDAROĞLU'NA DHKP-C TEPKİSİ
Bay Kemal sen önce teşkilatındaki DHKP-C'lileri temizle. Ülke içinde ve dışında teröristlere karşı operasyonlarımızı durmadan sürdüreceğiz. Son terörist de yok oluncaya kadar üstlerine gideceğiz. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkemize ve milletimize hizmetten ayırmasın diye dua ediyoruz.
Detaylar gelecek...
TÜRKİYE'NİN 2023 YILINDA ULAŞACAĞI HEDEFLERE VURGU YAPACAK
Yeni tip koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci il kongreleri ile devam etti. Ankara ve İstanbul kongrelerinin ardından Büyük Kongre ile süreç tamamlanacak. Kongre süreci 2019 yılının Aralık ayında belde kongreleri başlamıştı.
Ankara ve İstanbul kongrelerinde ise Başkan Erdoğan'ın kongre salonuna giderek AK Parti kadrolarına mesajlarını vermesi planlanıyor. Yeni kadrolar ile birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gidecek olan AK Parti'nin 2023 manifestosunu Başkan Erdoğan'ın büyük kongrede açıklanması bekleniyor. Büyük kongrede MKYK ve MYK üyeleri de değişecek. Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda Türkiye'nin 2023 yılında ulaşacağı hedeflere vurgu yapması bekleniyor. Büyük kongre için ön görülen 24 Mart tarihi, Erdoğan'ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevine girdiği 26 Mart'ın yıldönümü ile aynı haftaya gelmesi de AK Parti için önem taşıyor.