Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

KILIÇDAROĞLU'NA DHKP-C TEPKİSİ

Bay Kemal sen önce teşkilatındaki DHKP-C'lileri temizle. Ülke içinde ve dışında teröristlere karşı operasyonlarımızı durmadan sürdüreceğiz. Son terörist de yok oluncaya kadar üstlerine gideceğiz. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkemize ve milletimize hizmetten ayırmasın diye dua ediyoruz.

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TÜRKİYE'NİN 2023 YILINDA ULAŞACAĞI HEDEFLERE VURGU YAPACAK

Yeni tip koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci il kongreleri ile devam etti. Ankara ve İstanbul kongrelerinin ardından Büyük Kongre ile süreç tamamlanacak. Kongre süreci 2019 yılının Aralık ayında belde kongreleri başlamıştı.

Ankara ve İstanbul kongrelerinde ise Başkan Erdoğan'ın kongre salonuna giderek AK Parti kadrolarına mesajlarını vermesi planlanıyor. Yeni kadrolar ile birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gidecek olan AK Parti'nin 2023 manifestosunu Başkan Erdoğan'ın büyük kongrede açıklanması bekleniyor. Büyük kongrede MKYK ve MYK üyeleri de değişecek. Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda Türkiye'nin 2023 yılında ulaşacağı hedeflere vurgu yapması bekleniyor. Büyük kongre için ön görülen 24 Mart tarihi, Erdoğan'ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevine girdiği 26 Mart'ın yıldönümü ile aynı haftaya gelmesi de AK Parti için önem taşıyor.