Son dakika: Sınır hattındaki operasyonda yakalanmıştı! DEAŞ'lı Rus kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışırken Hatay sınırında yakalanan 6 kişiden Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.
Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi. https://t.co/u4NNvz5INe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2021