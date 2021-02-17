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Son dakika: Sınır hattındaki operasyonda yakalanmıştı! DEAŞ'lı Rus kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, ’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken 'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Sınır hattındaki operasyonda yakalanmıştı! DEAŞ'lı Rus kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışırken Hatay sınırında yakalanan 6 kişiden Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı.

Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.

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