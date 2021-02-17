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Son dakika: Bakan Soylu ve Akar'a suikast talimatı almıştı! O teröriste müebbet hapis cezası

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 16:15
Güncelleme:17.02.2021 16:16
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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