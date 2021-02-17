Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"



Bakan Koca paylaşımında, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.