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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz" dedi.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"

Bakan Koca paylaşımında, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Kovid-19 aşısı açıklaması: Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KOVİD-19 AŞISI AÇIKLAMASI: CUMARTESİ, PAZAR DAHİL HİZMETİNİZDEYİZ

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