Türkiye NATO'nun en güvendiği liman oldu

TÜRKİYE EŞSİZ KATKILAR SUNAN BİR MÜTTEFİK

Türkiye, bulunduğu coğrafyadaki eşsiz konumuyla NATO'nun güneydoğu kanadında İttifak'a çok önemli katkılar sunuyor. PKK, DEAŞ, El Kaide, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye, buna ek olarak diğer bir sınama olan düzensiz göçle mücadelede cephe konumuyla da öne çıkıyor.

Milyonlarca sığınmacının da emniyetini ve insani ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, 3,5 milyondan fazla Suriyeliye barındırmasının yanı sıra dünyada en fazla kayıtlı sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye, sınırın diğer tarafında da terörden temizlenen bölgelerde milyonlarca Suriyelinin emniyetinin sağlanmasında ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Bütün bunlar NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'yi ekonomisi, bölgesel askeri ve siyasi gücüyle İttifak'ın güneydoğu kanadında eşsiz ve çok önemli bir müttefik olarak ön plana çıkarıyor.