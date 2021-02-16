CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir yalanı daha elinde patladı. Kaftancıoğlu'nun Zeytinburnu'nda intihar eden çiftin iddia ettiği gibi herhangi bir maddi sorunun olmadığı ortaya çıktı.

SİYASET MALZEMESİ YAPTI

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan Elvan ve Enver Demir çifti, geçtiğimiz hafta, intihar ederek yaşamına son vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Yokluk, yoksulluk, açlık yok diyenler!