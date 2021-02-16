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İntihar vakasını siyaset malzemesi yapmışlardı! CHP medyasının kara propagandası elinde patladı!

Bir kara propaganda daha çöktü. İl Başkanı ve CHP’ye yakınlığıyla bilinen medya, ’nda yaşanan intihar vakasının, geçim sıkıntısı yüzünden gerçekleştiğini iddia etmişti. Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı , yaşamına son veren çiftin herhangi bir maddi sorunun olmadığını ve CHP’nin yalan söylediğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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İntihar vakasını siyaset malzemesi yapmışlardı! CHP medyasının kara propagandası elinde patladı!

İl Başkanı 'nun bir yalanı daha elinde patladı. Kaftancıoğlu'nun 'nda intihar eden çiftin iddia ettiği gibi herhangi bir maddi sorunun olmadığı ortaya çıktı.

SİYASET MALZEMESİ YAPTI

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ve 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan ve çifti, geçtiğimiz hafta, intihar ederek yaşamına son vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Yokluk, yoksulluk, açlık yok diyenler!

Bugün İstanbul'da Zeytinburnu ilçemizde 25'li yaşlarda karı koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri 'a yola çıktı Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" paylaşımında bulundu.

, Yurt ve gibi medya organları da genç çiftin yoksulluktan intihar ettiğini öne süren yayınlarda bulunmuştu.

'ALLAH, CANAN KAFTANCIOĞLU'NU ISLAH ETSİN'

Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaftancıoğlu'nu yalanladı. Çiçek, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da intihar eden Batmanlı çiftin ailesi ile görüşüp taziye dileklerimizi ilettik. Allah ailelerine sabırlar versin. Allah bu acı olayı siyasete alet eden Canan Kaftancıoğlu'nu da ıslah etsin." ifadelerini kullandı.

NE YOKLUKTAN NE AÇLIKTAN

AK Partili Çiçek, şunları kaydetti: "Ortada gencecik iki kardeşimizin elim bir şekilde vefatı söz konusu olduğu için, ailelerine saygı adına şu kadarıyla yetineyim. İntihar sebebi yokluk ve açlık değildir. İntihar sebebinin CHP medyası ve Kaftancıoğlu'nun yalanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur."

İSTİSMAR SİYASETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP'nin sık sık yalan söylediğine dikkat çeken Murat Çiçek, "CHP'nin yalanlarına alıştık. CHP'nin yalanlarını haftalık bülten olarak ifşa etmekten bıktık. Ancak insanlarımızın acıları üzerinden istismar siyaseti yapmalarına izin vermeyeceğiz. Gençlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileriz." dedi.

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