25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap

Son dakika haberine göre Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi, Türkiye tepki gösterdi. İpsara Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir Navtex yayımlandı. Adanın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2020
ABONE OL
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Ege Denizi'ndeki İpsara Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Son dakika: Oruç Reis için yeni Navtex! Doğu Akdenizdeki çalışma süresi uzatıldı SON DAKİKA: ORUÇ REİS İÇİN YENİ NAVTEX! DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Son dakika: Türkiyeden Egede 3 yeni NAVTEX kararı SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN EGE'DE 3 YENİ NAVTEX KARARI
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistana NAVTEX cevabı SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YUNANİSTAN'A NAVTEX CEVABI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA