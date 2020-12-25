Türkiye'den Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Ege Denizi'ndeki İpsara Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.



Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.