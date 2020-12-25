Türkiye'den Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap
Son dakika haberine göre Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi, Türkiye tepki gösterdi. İpsara Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni bir Navtex yayımlandı. Adanın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.
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Atina yönetimi, Ege Denizi'ndeki İpsara Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.
Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.
Atina yönetimi, Ege Denizi'ndeki İpsara Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.
Adanın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.