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Son dakika: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Rekabetçi konumumuzu korumada önemli

Son dakika haberi...Varank: "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli."

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Rekabetçi konumumuzu korumada önemli

Varank: "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli."

Ayrıntılar geliyor...

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