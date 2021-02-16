Son dakika: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Rekabetçi konumumuzu korumada önemli
Son dakika haberi...Varank: "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli."
GÜNDEM AA
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Varank: "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli."
Varank: "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli."
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