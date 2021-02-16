Sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili bakın kim çıktı

GÜLİSTAN, BABASI VE AKRABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.