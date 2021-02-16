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İstanbulluların kar çilesi! Şişli'de yollar buz pistine döndü: Yayalar kaldırımları tuzladı

'da kar yağışı etkisini devam ettirirken, gece buzlanma ve don yaşandı. Sabah işe gitmek isteyenler ara sokaklarda kaldı. Buzlu sokaklarda birçok kişi merdiven korkulukları ve duvarlara tutunarak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise CHP'li İBB’nin yapmadığı tuzlamayı kendi imkanlarıyla yaptı.

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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İstanbulluların kar çilesi! Şişli'de yollar buz pistine döndü: Yayalar kaldırımları tuzladı

Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma oldu.


Özellikle ara sokaklarda buzlanan yollar nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı.


Araçlar yoldan çıkamazken birçok kişi de yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da kaldırımları tuzladı.


ara sokaklarda buzlanan yollarda kalan otomobiller yokuşları çıkamadı.


Patinaj yapan otomobiller itilerek kenara çekildi.



YAYALAR AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yokuş aşağıya inenler buzlu yollarda ayakta durmakta güçlük çekti.



Üst geçitlerden geçmek isteyenler ise tırabzanları tutarak ilerledi.



Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi zorlukla yürüdü.



Birçok kişi de duvar kenarlarını tutarak gitmeye çalıştı.Bazıları da düşmekten kurtulamadı.


Tuzlama aracının yolları tuzlamasıyla buzlar çözüldü. Yokuştan inemeyenler tuzlama aracının arkasından yürüdü.


7 BİN PERSONEL NEREDE?
Kar yağışı uyarılarının hemen ardından İBB'den yapılan açıklamada 'da 7 bin personelin görevlendirileceği ifade edilmişti.

Ancak Şişli'den Esenyurt'a birçok ilçede yaşanan buzlanmalar hatta Beylikdüzü istikametinde e-5'in buz tutması Ekrem İmamoğlu yönetiminin sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.


PANDEMİDE ARABA YERİNE OTOBÜS
İmamoğlu, kar ile ilgili yaptığı paylaşımda pandemiye rağmen "İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim" ifadelerini kullanması da büyük tepki çekti.

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