İstanbulluların kar çilesi! Şişli'de yollar buz pistine döndü: Yayalar kaldırımları tuzladı





7 BİN PERSONEL NEREDE?

Kar yağışı uyarılarının hemen ardından İBB'den yapılan açıklamada İstanbul'da 7 bin personelin görevlendirileceği ifade edilmişti.

Ancak Şişli'den Esenyurt'a birçok ilçede yaşanan buzlanmalar hatta Beylikdüzü istikametinde e-5'in buz tutması Ekrem İmamoğlu yönetiminin sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.