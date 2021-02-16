Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta kar yağışı sebebi ile kayan yolcu minibüsü kaza yaptı! Kaza anı kamerada





İSTANBUL TRAFİĞİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hafta sonu itibariyle İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve karlı hava bugün de etkisini sürdürdü. Yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını trafiğe çıkarmamayı tercih etti.