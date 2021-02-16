Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta kar yağışı sebebi ile kayan yolcu minibüsü kaza yaptı! Kaza anı kamerada
Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta yoğun kar yağışı sebebi ile buz tutan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kaza ve sürücülerin zor anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, haftanın ilk gününü de kar yağışlı geçirdi.
Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı, Mandıra Caddesi'nde buzlanmaya sebep oldu.
Buzlanma nedeni ile cadde üzerinde seyreden bir yolcu minibüsü ve araçlar zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler vatandaşların çabaları ile kurtulmayı başarırken, bazıları da kontrolden çıkarak birbirleriyle çarpıştı.
İSTANBUL TRAFİĞİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Hafta sonu itibariyle İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve karlı hava bugün de etkisini sürdürdü. Yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını trafiğe çıkarmamayı tercih etti.
İBB trafik veri sisteminde trafik yoğunluğu işe gidiş saatinde yüzde 49 olarak kaydedildi. Araçlarını trafiğe çıkarmayan sürücüler toplu ulaşımı tercih edince duraklarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.
İstanbul trafiğindeki son durum ise havadan görüntülendi.