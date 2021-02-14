PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu."