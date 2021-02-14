15 Şubat 2021, Pazartesi
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PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!

(MSB), 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2021
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PKK'nın sözde yöneticileri böyle imha edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu."

PKKnın sözde yöneticileri böyle imha edildi! PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİ BÖYLE İMHA EDİLDİ!
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