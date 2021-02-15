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Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Hasan Tezer A Haber'de açıkladı! Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi? Kısıtlamalarda son durum ne? Aşı mutasyondan etkilenir mi?

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Hasan Tezer A Haber'de açıkladı! Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi? Kısıtlamalarda son durum ne? Aşı mutasyondan etkilenir mi?

Prof.Dr ekranlarında mutasyonlu virüs ve koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi. Tezel mutasyonlu virüsün 'de izlendiğini ifade ederken, mutasyonun Türkiye'yi etkileyip etkilemediğine yönelik fikirlerini paylaştı. Ayrıca aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Tezel, koronavirüs tedbirleri noktasındaki son durumu paylaştı. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Prof. Dr. canlı yayınında mutasyonlu koronavirüs hakkında görüşlerini paylaştı.

ÇOK SAYIDA ÜLKE TAKİP EDİYOR

Mutasyonlu virüsün dünya genelinde çok sayıda ülke tarafından izlendiğini belirten Tezer, mutasyonun süreceğini dile getirdi. Tezer ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün çağrısı sonrası 'nin de mutasyona karşı takibe başladığını ifade etti.

"ESAS İKİNCİ DOZSONRASI KORUYOR"

Hasan Tezer aşı konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Tezer mutasyonlu virüsün aşıya etkilemeyeceğini ifade etti. Aşılarda asıl koruyuculuğun ikinci doz sonrası başladığını belirten Tezer, koronavirüs kısıtlamalarında il il esneme kararları verilebileceğini ifade etti.

MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEDİ

Mutasyonlu virüs hakkında değerlendirmelerde bulunan Tezel, mutasyonlu virüsten Türkiye'nin şu ana kadar etkilenmediğini ifade etti.

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