ÇOK SAYIDA ÜLKE TAKİP EDİYOR

Mutasyonlu virüsün dünya genelinde çok sayıda ülke tarafından izlendiğini belirten Tezer, mutasyonun süreceğini dile getirdi. Tezer ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün çağrısı sonrası Türkiye'nin de mutasyona karşı takibe başladığını ifade etti.