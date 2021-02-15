Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! 15 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika... Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 15 Şubat tarihli son depremler listesi...
Çanakkale'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.14'te yerin 9.56 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (15 ŞUBAT 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.15 12:29:29 40.6892 30.6425 12.5 -.- 2.2 -.- YAGCILAR-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.15 12:14:43 40.2387 25.1230 8.7 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI İlksel
2021.02.15 11:36:10 36.5937 36.3248 9.2 -.- 1.2 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2021.02.15 11:16:55 39.2063 40.0870 20.7 -.- 2.3 -.- BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.02.15 10:54:23 38.7935 43.3747 5.3 -.- 1.8 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2021.02.15 10:45:03 37.8050 41.1300 8.9 -.- 2.4 -.- KARAYUN-(BATMAN) İlksel
2021.02.15 09:01:44 39.6205 26.0633 4.1 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 07:48:56 38.9363 25.9543 8.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.15 07:48:45 38.0407 32.5473 2.7 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.02.15 07:18:37 39.0037 26.0708 7.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 07:11:33 40.2802 41.9408 7.8 -.- 1.6 -.- KOYUNOREN-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2021.02.15 06:31:17 38.1600 30.0922 5.0 -.- 1.4 -.- YAPAGILI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.15 06:23:19 38.6312 39.6017 3.5 -.- 1.6 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2021.02.15 06:05:03 37.8560 27.0173 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 05:56:12 38.8497 25.8702 10.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.15 05:36:44 37.7018 27.1777 17.1 -.- 1.5 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.02.15 05:35:02 37.9090 27.1337 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 05:27:42 39.0077 26.0717 5.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 04:38:47 38.9687 26.0138 11.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.15 04:34:41 38.9515 25.9635 10.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.15 04:08:55 37.7618 27.0365 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 03:53:58 39.1258 36.1060 7.6 -.- 1.2 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.15 03:20:31 38.9768 26.1220 9.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 02:49:34 38.1468 30.1042 14.1 -.- 1.4 -.- KIZILLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.15 02:28:57 38.5910 27.5010 5.4 -.- 1.7 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel
2021.02.15 02:28:08 38.6430 27.4345 10.1 -.- 1.4 -.- GUZELKOY-(MANISA) İlksel
2021.02.15 02:11:10 37.8037 26.9718 5.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.15 02:03:13 38.1075 26.0967 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.15 01:49:35 41.1225 34.1170 4.2 -.- 2.4 -.- CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel