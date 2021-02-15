Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! 15 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Çanakkale'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.9 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 12.14'te yerin 9.56 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.