15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonu: 37 gözaltı

Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonu: 37 gözaltı

merkezli 20 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL
Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonu: 37 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Batman, Bilecik, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde bugün saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Elazığdaki PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ELAZIĞ'DAKİ PKK OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCKya operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı SON DAKİKA: BALIKESİR MERKEZLİ 20 İLDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA OPERASYON: 46 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA