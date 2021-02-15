Son dakika: 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarınında olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
40 İLDE DEV OPERASYON
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda, 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.
GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri sürüyor.