Son dakika: 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sürüyor.