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Son dakika: 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre... , 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında  il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ve birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında il ve ilçe başkanlarınında olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

40 İLDE DEV OPERASYON

, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda, 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sürüyor.

Son dakika: 40 ilde PKK/KCK terör operasyonu! 718 kişi yakalandı SON DAKİKA: 40 İLDE PKK/KCK TERÖR OPERASYONU! 718 KİŞİ YAKALANDI

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