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Son dakika: 40 ilde PKK/KCK terör operasyonu! 718 kişi yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.