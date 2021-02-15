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Son dakika: 40 ilde PKK/KCK terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

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Giriş: 15.02.2021 16:53
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika: 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı SON DAKİKA: 40 İLDE TERÖR OPERASYONU! 718 KİŞİ YAKALANDI
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