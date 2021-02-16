İllere göre haftalık vaka sayısı ortalaması açıklandı! İşte il il vaka sayıları...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı ortalamasını harita üzerinden paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımının ardından milyonlar bulunduğu şehirdeki vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana vaka sayıları ne kadar? İşte illere göre haftalık vaka sayıları ortalamaları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 00:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 00:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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