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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB takvimi: Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2020-2021 2. dönem okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim... MEB takvimi: Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2020-2021 2. dönem okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Şubat ayının ortalarına doğru gelmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de yarıyıl tatili oldu. Pandemi nedeniyle yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleştirildi ve öğrencilere 21 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Şimdi ise 2. dönemin başlayacağı tarih merak ediliyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2020-2021 2. dönem okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 15:11
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı. Yarıyıl tatilinin sona ereceği tarihi merak eden öğrenciler ve velileri, internet üzerinden ikinci dönem tarihini araştırıyor. İkinci dönem ve yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2020-2021 2. dönem okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatilin birleştirildi. 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince 21 gün yapıldı. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
15 ŞUBAT'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
15 Şubat Pazartesi günü köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer sınıflar online eğitime devam edecek.
1 MART'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
1 Mart Pazartesi günü ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.
İlkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler de 1 Mart'ta ders başı yapacak.
8. VE 12. SINIFLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak.