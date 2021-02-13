MEB takvimi: Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2020-2021 2. dönem okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

1 MART'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

1 Mart Pazartesi günü ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler de 1 Mart'ta ders başı yapacak.