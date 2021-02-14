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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet olsun

Başkanı , "’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet olsun
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."

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