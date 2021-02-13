



Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Rabbim bu fırsatı bizlere verdi. Elhamdülillah bugün hakka uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz.

Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. 106 yıllık ömür... Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'a hamd olsun bu ne hafıza... En ufak bir hafızada gerileme yok.