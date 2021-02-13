Son dakika: Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılıyor
Son dakika haberine göre Dün vefat eden Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın bugün İzzetpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazına Başkan Erdoğan ile bazı bakanlar katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili teslimi için geldiğimizde hocamızı ziyaret edelim istemiştik. Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik" dedi.
Genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;
"Çok değerli hocamızı hakka uğurlamak üzere huzurlarında bulunuyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili teslimi için geldiğimizde hocamızı ziyaret edelim istemiştik.
Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Rabbim bu fırsatı bizlere verdi. Elhamdülillah bugün hakka uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz.
Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. 106 yıllık ömür... Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'a hamd olsun bu ne hafıza... En ufak bir hafızada gerileme yok.
Allah'ın ayetlerini hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah."
HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?
Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.
Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.
"BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE İLK SEFER GELİYOR" DEMİŞTİ
Elazığ'ın kanaat önderi olan Hafız Nazırlı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente geldiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu. Erdoğan, en son 25 Ocak'ta geldiği kentte Nazırlı'lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti.
Erdoğan ondan önce ise Hafız Nazırlı'yı 2019 yılında 4'üncü kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye'de örneği sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan ve özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye etmişti.
O ziyaret sonrası konuşan ve Başkan Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor" demişti.
BAKAN SOYLU'DAN MESAJ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hafız Abdullah Nazırlı için başsağlığı diledi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Elazığ'da iken kendisini ziyaret eden eşim bana, 'muhakkak gitmelisin' dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu. Bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin."
BAKAN KOCA'DAN MESAJ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında "Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Ömrünü Allah yolunda hizmet etmeye vakfetmiş Elazığımızın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız 107 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerini kullandı.