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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı'nın /'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin teslim olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 terörist teslim oldu. Örgüte, 2015 yılında Mersin'den, 2014 yılında ise Van'dan katılım yapan 2 teröristin dün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

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