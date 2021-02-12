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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre… bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan /YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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