Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."