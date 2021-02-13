13 Şubat 2021, Cumartesi
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Bakanlıktan "Kış-2021 Tatbikatı" açıklaması! Başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tatbikatta belirlenen hedefleri tam isabetle yok edildi.

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Bakanlıktan Kış-2021 Tatbikatı açıklaması! Başarıyla tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kars'ta yapılan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatının dün tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 11 Şubat Perşembe günü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın katılımıyla icra edildi


Bu yıl ilk kez Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta, Kara ve Hava unsurlarımız belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.


Yerli ve millî silah teknolojimizin de kullanıldığı tatbikatta, Mehmetçiklerimizin kabiliyetleri göz doldurdu" denildi.

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