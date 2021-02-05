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FETÖ’cü Serdar Atasoy nasıl kaçtı? Serdar Atasoy’u kim korudu?

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Giriş: 05.02.2021 12:21
Güncelleme:05.02.2021 12:56
2020 yılında yapılan YAŞ ile tuğgenerallik rütbesine yükseltilen Serdar Atasoy, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden gözaltına alınmış ve itirafçı olmuştu. Peki, teğmenlik rütbesinin kendisine FETÖ elebaşı Gülen tarafından takıldığını söyleyen Serdar Atasoy, bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Son YAŞ toplantısında terfi ettirilen Serdar Atasoy'un FETÖ'den gözaltına alındığı, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Serdar Atasoy'un, FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında Erzincan'da gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldığı bilgisi tuğgeneralliğe yükseltildiği 2020 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısında gündeme gelmedi mi? Atasoy'la ilgili FETÖ soruşturması dosyasında yer aldıysa buna rağmen nasıl terfi ettirilerek Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandı?

Atasoy istihbaratın radarından kaçmayı nasıl başardı? FETÖ'cü Serdar Atasoy'u bugüne kadar kimler korudu? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayınında çok konuşulacak detayları aktardı.

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Son dakika: Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy FETÖ ilişkisini tek tek itiraf etti: Rütbemi Gülen taktı SON DAKİKA: EMEKLİ TUĞGENERAL SERDAR ATASOY FETÖ İLİŞKİSİNİ TEK TEK İTİRAF ETTİ: RÜTBEMİ GÜLEN TAKTI

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