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Son dakika: Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; merkezde bu sabah 06.37'de 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kastamonu depreminden ilk görüntüler KASTAMONU DEPREMİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Ekipler depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti. Hasarın meydana gelip gelmediğini yönünde çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kastamonu'nun Merkez İlçesinde meydana gelen 4.5'lik deprem sonrası Kastamonu Valisi Avni Çakır açıklama yaptı. Vali Çakır, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti. Çakır, yaptığı açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok çok şükür" dedi.

Son dakika: Kastamonuda 4,5 büyüklüğünde deprem! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haberde anlattı SON DAKİKA: KASTAMONU'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! KASTAMONU VALİSİ AVNİ ÇAKIR SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI

KASTAMONU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 06.38'de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun."

Kastamonuda 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi KASTAMONU'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

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