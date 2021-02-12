Son dakika: Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Kastamonu merkezde bu sabah 06.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Kastamonu merkezde bu sabah 06.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.