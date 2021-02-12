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Son dakika: Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 10:03
Son dakika haberi... Kastamonu merkezde bu sabah 06.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Kastamonu merkezde bu sabah 06.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Kastamonuda 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler SON DAKİKA: KASTAMONU'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DEPREMLER
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