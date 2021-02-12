DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalandı.