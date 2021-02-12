13 Şubat 2021, Cumartesi
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DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde sorumlusu 'nu gözaltına aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2021
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DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı

tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede ile birlikte yakalandı.

DHKP-C'nin sözde sorumlusu olduğu bildirilen , örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı davada geçen yıl mahkemece tutuklandı. Bir süre önce hakkında 'ev hapsi' kararı alınarak cezaevinden tahliye edilen Eroğlu hakkında, itirazlar üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Adli makamların serbest bırakılmasına yönelik itirazının yanı sıra bir başka soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaldığı Armutlu'daki adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Eroğlu, operasyon sonucu gözaltına alındı.

Zanlı sorgulanmak üzere, 'ne getirildi. Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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