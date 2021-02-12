Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre; Kastamonu merkezde bu sabah 06.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.