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Mahkemeden Enis Berberoğlu'nun fezleke itirazına ret

. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li 'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı "düzeltilecek bir husus olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Mahkemeden Enis Berberoğlu'nun fezleke itirazına ret

. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke 'na gönderilen 'nun avukatları, fezlekeye itirazda bulunmuştu.

Fezlekede üç ayrı suça yer verildiği hatırlatılarak Berberoğlu'nun sadece Yargıtayca onanmış olan 329. maddesi uyarınca "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenerek 'na gönderilmesi talep edilmişti.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme, oybirliğiyle talebi reddetti. Mahkeme, Berberoğlu'nun TCK 329/1. maddesi uyarınca "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığını, . Ceza Dairesince bunun onandığını belirtti.

Kararda, mahkememizce yapılan yargılama sonunda 14 Haziran 2017'de TCK 330/1. uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği, istinafın 9 Ekim 2017'de TCK 329/1. uyarınca 5 yıl 10 ay hapis cezası verdiği, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde ise 20 Eylül 2018'de bu kararın onanarak kesinleştiği anlatıldı.

Kararda, "İddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleriyle mahkememizce ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre TCK 328/1, 329/1 ve 330/1. olarak değişkenlik gösterdiği, bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her üç kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine" ifadeleri kullanıldı.

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