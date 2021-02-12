İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Melih Bulu'yu kabul etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu kabul etti. Kabulün ardından Vali Yerlikaya ve Rektör Bulu fotoğraf çekildi.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu kabul etti.
Kabulün ardından Vali Yerlikaya ve Rektör Bulu fotoğraf çekildi.
Fotoğraf ve kabule dair bilgiler İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.