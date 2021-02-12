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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Melih Bulu'yu kabul etti

 Valisi , Rektörü Prof. Dr. 'yu kabul etti. Kabulün ardından Vali Yerlikaya ve Rektör Bulu fotoğraf çekildi.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Melih Bulu'yu kabul etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu kabul etti.

Kabulün ardından Vali Yerlikaya ve Rektör Bulu fotoğraf çekildi.

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Fotoğraf ve kabule dair bilgiler İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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