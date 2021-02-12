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Haliç’te kaçak parti yapan turistler polise yakalandı! Ceza kesildi evlerine gönderdiler

Fatih ’te teknede kaçak yapıldığı ihbarına alan polis harekete geçti. Yapılan operasyonda çoğunluğu turistleri yaptığı belirlenen partideki şahıslara cezai işlem uygulandı. Haklarında cezai işlem uygulanan Arap turistler ise otel veya evlerine gönderildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Haliç’te kaçak parti yapan turistler polise yakalandı! Ceza kesildi evlerine gönderdiler

Fatih 'te, virüs önlemlerini dikkate almayarak teknede kaçak yapıldığı ihbarı geldi. İhbarı alan polis ekipleri tekneye baskın yaptı.


Yapılan baskında çoğu olduğu tespit edilen 10 turistin kaçak parti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, içeride arama yaptı, katılanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Haklarında cezai işlem uygulanan Arap turistler ise otel veya evlerine gönderildi.

Aramanın ardından tekne sahibi olduğu belirlenen ve partiyi organize ettiği ileri sürülen iki kişi hakkında 10 bin TL para cezası kesildi.

Cezanın ardından polis, iki şahsı gözaltına aldı.

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