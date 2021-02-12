Haliç’te kaçak parti yapan turistler polise yakalandı! Ceza kesildi evlerine gönderdiler
Fatih Haliç’te teknede kaçak parti yapıldığı ihbarına alan polis harekete geçti. Yapılan operasyonda çoğunluğu Arap turistleri yaptığı belirlenen partideki şahıslara cezai işlem uygulandı. Haklarında cezai işlem uygulanan Arap turistler ise otel veya evlerine gönderildi.
GÜNDEM İHA
Yapılan baskında çoğu Arap olduğu tespit edilen 10 turistin kaçak parti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, içeride arama yaptı, katılanlar hakkında cezai işlem uyguladı.
Haklarında cezai işlem uygulanan Arap turistler ise otel veya evlerine gönderildi.
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Aramanın ardından tekne sahibi olduğu belirlenen ve partiyi organize ettiği ileri sürülen iki kişi hakkında 10 bin TL para cezası kesildi.